مريم رجوي تهنىء الشعب الإيراني.. وتؤكد: يجب مقاضاة المسئولين عن دماء الشهداء

طهران(صدى):

هنأت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوى، الشعب الإيراني؛ بعدما أثير موضوع قمع المظاهرات في مجلس الأمن الدولي.

وقالت ” رجوي ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” أعطت دماء شهداء الانتفاضة وصمود الشعب الإيراني ثمرها وأثير موضوع القمع في إيران في مجلس الأمن الدولي، إنه إنجاز كبير لانتفاضة الشعب “.

وطالبت ” رجوي ” الهيئات الدولية بإدانة النظام الإيراني في الإخلال في الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحرك لإيصال ارتباط الشعب الإيراني المكبل.

كما دعت جميع أبناء الشعب الإيراني بإرسال أسماء وصور شهداء الانتفاضة إلى المقاومة الإيرانية؛ لمقاضاة المسئولين عن دماء الانتفاضة الإيرانية.