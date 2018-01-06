بالفيديو.. إيراني أثناء اعتقاله يصرخ: ” لأني جوعان اتركوني “

طهران(صدى):

لليوم العاشر على التوالي، يتمسك الشعب الإيراني بكافة حقوقه في التعبير عن رأيه، والمطالبة بحقوقه في العيش حياة كريمة بعيدًا عن ظلم وفساد نظام الملالي.

وضرب الشعب الإيراني حتى الأن مثلًا قويًا في المقاومة، والصمود أمام انتهاكات النظام الفاسد، ومحاولاتهم لاخماد ثورتهم الشعبية.

وتداول النشطاء فيديو لأحد المتظاهرين خلال اعتقال قوات الشرطة الإيرانية له، وهو يصرخ: ” ماذا قلت ؟! لأني جوعان اتركوني”.

فبات الجوع هو مفجر ثورة الشعب، وهو الدافع لهم للاستمرار حتى يستطيعوا الحصول على حقهم لعيش حياة سوية، لا فقر ولا فساد يتخللها.