” ‏⁦البلوي ” يشكر القيادة على صرف مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية بالحد الجنوبي

سعيد العجل(صدى):

رفع مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة صدور حزمة من الاوامر الملكية الكريمة التي راعت احتياجات المواطنين،وتلمست اوضاعهم .

وأشار البلوي أن الأمر الملكي بصرف مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة وصرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين ، وصرف بدل غلاء معيشة شهري للموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة،وللمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي يأتي تأكيدا على حرص القيادة الرشيدة على كافة أبنائها .

كما ان اهتمام القيادة الرشيدة بالعسكريين يأتي تقديرًا لما يقومون به من تضحيات للدفاع عن الوطن ومقدساته .. كما نوه الفريق البلوي أن حرس الحدود يحظي بمتابعة ورعاية مباشرة من سيدي صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتحت توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهم الله-.

واختتم الفريق البلوي تصريحه، بدعاء الله عز وجل أن يديم لوطننا الغالي لحمته وأمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادته الحكيمة وأن يمدها المولى بعونه ونصره .