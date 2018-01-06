بالفيديو.. مسافر يمل من الانتظار بالطائرة ويخرج من الجناح
قرر مسافر بولندي يٌدعى ” رومولد جرازيك ، 57 عاماً ” مغادرة طائرة من خلال مخرج الطوارئ والصعود إلى أحد أجنحة الطائرة ، عقب تأخرها ساعة عن موعدها المحدد للإقلاع .
وظهر رومولد في مقطع فيديو متداول وهو يخرج من مخرج الطوارئ بعد هبوط طائرته المتجهة من لندن ستانستد إلى مطار ” مالقة ” في إسبانيا.
جاء ذلك عقب أن تأخرت الرحلة لمدة ساعة عن الوقت المحدد للإقلاع، وتم احتجاز الركاب قبل السماح لهم بمغادرة الطائرة بعد الهبوط لمدة 30 دقيقة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24998 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتنزلونه
خلوه ينط دامه مستعجل😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41108 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن مستعجل على شي ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7901 ] نشر منذ 54 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههه هذا فيه عله