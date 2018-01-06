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بالفيديو.. مسافر يمل من الانتظار بالطائرة ويخرج من الجناح

بالفيديو.. مسافر يمل من الانتظار بالطائرة ويخرج من الجناح
لندن(صدى):

قرر مسافر بولندي يٌدعى ” رومولد جرازيك ، 57 عاماً ” مغادرة طائرة من خلال مخرج الطوارئ والصعود إلى أحد أجنحة الطائرة ، عقب تأخرها ساعة عن موعدها المحدد للإقلاع .

وظهر رومولد في مقطع فيديو متداول وهو يخرج من مخرج الطوارئ بعد هبوط طائرته المتجهة من لندن ستانستد إلى مطار ” مالقة ” في إسبانيا.

جاء ذلك عقب أن تأخرت الرحلة لمدة ساعة عن الوقت المحدد للإقلاع، وتم احتجاز الركاب قبل السماح لهم بمغادرة الطائرة بعد الهبوط لمدة 30 دقيقة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 41108 ] نشر منذ 2 ساعتين

يمكن مستعجل على شي ,,

[ عدد التعليقات: 7901 ] نشر منذ 54 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههههه هذا فيه عله

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