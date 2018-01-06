التحالف الدولي يشن غارات على تحصينات داعش بالحدود السورية العراقية

دمشق(صدى):

شنت طائرات التحالف الدولي، اليوم السبت، عدة غارات على تحصينات لتنظيم داعش الإرهابي قرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية.

وفي المقابل شن مسلحي داعش هجومًا معاكسًا على قوات سوريا الديمقراطية في بلدة ” جرانيج ” على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي.

وكانت قوات سوريا اليدمقراطية أعلنت استكمال سيطرتها في بلدة جرانيج بعد يومين من تمكنها من دخول البلدة، بالإضافة إلى سيطرتها على قريتين آخريين على الضفاف الشرقية لنهر الفرات بعد اشتباكات مع مسلحي التنظيم.