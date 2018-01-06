وزير البيئة: اكتمال تشييد 6 خزانات مياه بتكلفة 423 مليون ريال بجدة

نايف السالم(صدى):

أعلن عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، عن اكتمال تشييد ٦ خزانات مياه بطاقة مليون م3 وبتكلفة ٤٢٣ مليون ريال بجدة، لرفع السعة التخزينية للمياه في مناطق المملكة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إنجاز جديد آخر هنا في بريمان بجدة لقطاع خدمات توزيع المياه، اكتمال تشييد ٦ خزانات مياه بطاقة مليون م3 وبتكلفة ٤٢٣ مليون ريال، لرفع السعة التخزينية للمياه في مناطق المملكة، التي تأتي محققة لأهداف مبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠ “.