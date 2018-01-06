بالصور.. فضيحة جديدة للإعلام الإيراني.. يلقن المواطنين ما سيقولوه

طهران(صدى):

أظهرت صورة متداولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مراسلة لوسيلة إعلام إيرانية بوضع ورق أمام أحد المواطنين أثناء مداخلته معها لقراءة ما ورد بالورقة.

وتبيَن الصورة أن الإعلام الإيراني، يلقن المواطنين الذين يظهرون على شاشات فضائياتهم ما ينبغي قوله وبثه على المشاهدين، دون ما يحدث في الواقع.

وفي سياق آخر، احتدمت المواجهات بين الشعب الإيراني، وقوات نظام خامنئي وسط طهران العاصمة، مع استمرار انقطاع الانترنت في طهران و الأحواز المحتلة أذربيجان.