الحقيل: نسعد بتطبيق الأمر الملكي الخاص بتحمل ” القيمة المضافة ” للبيت الأول

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن الوزارة ستعمل على تطبيق الأمر الملكي الخاص بتحمل الدولة تكاليف ضريبة القيمة المضافة لامتلاك البيت الأول بما لا يزيد عن 850 ألف ريال.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” كل الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين على القرار الكريم الذي يصب في مصلحة المواطن ولخدمته بتحمل الدولة تكاليف القيمة المُضافة لامتلاك البيت الأول بما لا يزيد عن 850 ألف ريال ونحن بدورنا في وزارة الإسكان نسعد بتطبيق هذا القرار وسنعمل على تحقيق كل ما يلبي احتياجات المواطن “.