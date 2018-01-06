بالفيديو.. اعتصام ذوي المعتقلين خارج سجن إيفين بطهران والأمن يهدد بقتلهم

طهران(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتصام أسر وعائلات المختطفين في الاحتجاجات السلمية بإيران، خارج سجن إيفين بطهران.

وبيَن المقطع، تهديد أمن السجن لذوي المعتقلين بقتلهم، قائلين : ” من يدخل هنا لن يخرج إلا ومعه حبل المشنقة “.