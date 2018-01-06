بالفيديو.. اعتصام ذوي المعتقلين خارج سجن إيفين بطهران والأمن يهدد بقتلهم
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتصام أسر وعائلات المختطفين في الاحتجاجات السلمية بإيران، خارج سجن إيفين بطهران.
وبيَن المقطع، تهديد أمن السجن لذوي المعتقلين بقتلهم، قائلين : ” من يدخل هنا لن يخرج إلا ومعه حبل المشنقة “.
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كما فعل النظام النازي باليهود يفعل نظام #إيران بالشباب ..
الآن عوائل من خُطف ابنائهم في الاحتجاجات السلمية.. يخيمون ويعتصمون خارج سجن ايفين سيء الصيت.
وأمن السجن يرد على ذوي المعتقلين" من يدخل هنا لن يخرج إلا ومعه حبل المشنقة".#امجد_طه #طهران pic.twitter.com/dEA8VuUoMD
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) January 6, 2018
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