المنتخب الأوليبمي يختتم معسكر شانغهاي استعدادا لكأس آسيا

نواف السالم(صدى):

اختتم المنتخب الوطني الأولمبي، اليوم السبت، المعسكر الإعدادي؛ استعدادًا لبطولة كأس أسيا تحت 23 سنة، والتي من المقرر انطلاقها 9 يناير الجاري.

وبدأ المنتخب تدريباته صباح اليوم على ملعب تشانتو في شنغهاي، بقيادة الأرجنتيني دانيال تيلغيا، حيث تضمنت الحصة التدريبية، إجراء تمارين تكتيكية، تم ختامها بمناورة على كامل مساحة الملعب.

واستبعد الجعز الفني كل من اللاعب يوسف الحربي، ومتعبا لمفرج وراكان الحافظي، وقدم الجهاز الفني والإداري الشكر لهما على انضباطهما خلال فترة معسكري الرياض وشنغهاي.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين جولة حرة، في المساء، قبل مغادرة البعثة مساء اليوم، لمدينة تشانغشو، لخوض منافسات المجموعة.