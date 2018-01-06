وزير الخدمة المدنية: الأوامر الملكية تلمس احتياجات وظروف المواطن

نايف السالم(صدى):

قدَم وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبدالله الحمدان، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” حفظه الله “، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على صدور الأوامر الملكية الخاصة بالعلاوات وما لحقها من أوامر ملكيه كريمة أخرى.

واكد وزير الخادمة المدنية في بيان له، أن هذه الأوامر الملكية التي صدرت ما هي إلا استشعارا من القيادة، لظروف المواطن، وتلمس احتياجاته بمنظور عادل وشامل، وما هذه إلا من صفات القيادة الحكيمة الكريمة التي تعودنا دوما عليها والتي جعلت دائما اهتمامها رغد المواطن وتوفير أسس وقواعد الحياة الكريمة له .

وبين معاليه، بأن ما خصص في هذه الأوامر الملكية لموظفي الدولة، ولجنودنا البواسل العسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية على الحد الجنوبي للمملكة، ما هي إلا مؤشرات حقيقيه لمواصلة مسيرة العطاء ولضمان سبل العيش الكريمة لأبناء وبنات الوطن.

وأضاف معاليه، اأن جميع ما صدر من أوامر ملكية أتسمت بالشمولية و التي تستقرء مبكراً أهمية الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة ما قد يترتب عليها في المرحلة الأولى من تغيرات في الظروف المعيشية لذا بادرت حكومة خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله “، بمعالجة أثار هذه التغيرات بشكل واضح وشفاف وجلي للجميع، وليستمر العمل بها والوصول إلى غاياتها وأهدافها النهائية بالشكل الصحيح.

واختتم معاليه تصريحه داعيا المولى عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا ويزيدهم توفيقا وسدادا وأن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والرخاء والنماء والاستقرار.