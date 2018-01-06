طوني خليفة يطرد مرافقي عارضة أزياء لبنانية من برنامجه

بيروت(صدى):

تسبب مرافقي عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك، في إشعال غضب الإعلامي اللبناني طوني خليفة، الذي أمر بطردهم خارج الاستديو.

وكانت عارضة الأزياء تتبادل الجدال مع أحد ضيوف طوني، في برنامج “العين بالعين” وعند ارتفاع حدة الحديث، تدخل أحد المرافقين لها وهاجم الضيف، قائلًا له ” أنت أسكت ” ، مما دفع ” طوني ” لطردهم بلهجة شديدة.

ورفضت عارضة الأزياء استكمال الحلقة عقب طرد مرافقيها، إلا أن طوني قدم الاعتذار لها بعد ذلك موضحًا وجهة نظره، حيث أوضح أنه لا يسمح لمرافقيها بإسكات ضيفه.