عبده خال: تردي ثقافة المجتمع يقع على عاتق ” هات الزبدة “

عادل الحربي(صدى):

انتقد الكاتب والروائي عبده خال حالة التعليم بمختلف مستوياته في المملكة، مؤكدًا أنه نواة ثقافة أي مجتمع والتي تمكنه من حل قضاياه المختلفة والنهوض والتقدم المستمر.

وأرجع ” خال ” في تغريدة على حسابه على ” تويتر “، تردي ثقافة المجتمع السعودي إلى التعليم، الذي انتهج خلال الـ3 عقود الماضية نهج ” التلخيص “.

وأضاف أن مشكلة ثقافة المجتمع السعودي تتلخص في جملة ” هات الزبدة ” التي يستخدمها الكبير والصغير في كافة شئون حياته دون الوعي ما يفوته بسبب هذه الجملة القصيرة.

وقال ” خال “: ” تردي ثقافة المجتمع يمكننا – وبقين منقطع النظير- تحميل (هذا التردي) في عنق التعليم بجميع مستوياته، فخلال ثلاثة عقود اتخذ التعليم نهجا له هو (التلخيص).. وما لم نتخلص من جملة : ( هات الزبدة) فلن نكون مجتمعا قادر على حل قضاياه المختلفة أو الخروج من الصندوق “.