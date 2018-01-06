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الحصيني: المملكة تشهد أسبوعا باردا بدء من غد

الحصيني: المملكة تشهد أسبوعا باردا بدء من غد
علي القحطاني(صدى):

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، انخفاض في درجات الحرارة في بعض مناطق الممكلة من 4 إلى 7 درجات مئوية على ما هي عليه حاليًا.

وأكد ” الحصيني ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن أجزاء واسعة من المملكة والخليج ستشهد أسبوعًا باردًا بدءً من غد الأحد.

وأوضح أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على الشمالية ” صفر ” درجة مئوية، وتقترب من الصفر على الوسطى، بينما تكسر الـ10 درجات على الشرقية والمدينة المنورة، لتقترب من 15 درجة مئوية على العاصمة المقدسة.


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