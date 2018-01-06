2017 عام الانتهاكات الحوثية.. اعتقال 18 ألف يمني ونزوح 3 مليون آخرين

فهمي محمد(صدى):

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل؛ عن انتهاكات الحوثي في حق المدنين، مؤكدًا على أن الوزارة تقوم برصد كافة ممارسات ميليشيا الحوثي الإيرانية ضد الأبرياء.

واستنكر ” فضائل ” الصمت الذي يخيم على الأمم المتحدة، فيما يتعلق بانتهاكات الميليشيا الإرهابية الموثقة، قائلًا أن المجتمع الدولي لا يردع الميليشيا عن ما تفعله من جرم ضد الشعب اليمني، مضيفًا: ” هناك منظمات دولية تستخدم ملف حقوق الإنسان لابتزاز الحكومة اليمنية، وابتزاز الشعب اليمني “.

وأشار” فضائل ” إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بقتل المدنين، وتعذيبهم والتنكيل بهم، وتتهم قوات التحالف العربي بقصفهم.

وفي السياق ذاته قال المستشار علي الهزازي؛ المحامي والخبير في القانون الدولي ورئيس منظمة سواسية للتنمية والعدالة، إن عام 2017 أشد بؤساً وفتكاً على المواطن اليمني على مستوى الانتهاكات أو الخدمات أو الغلاء والحياة المعيشية للمواطن اليمني العادي البسيط، وحقوق الإنسان.

وقال إن عام 2017 شهد نزوح أكثر من 1.6 مليون طفل من 3 ملايين نازح خرجوا من ديارهم، ومليونَي طفل خارج أسوار المدرسة، و 212 حالة اعتداء على المدارس، 234 طفلاً مختطفاً أو محتجزاً قسرياً، و1172 طفل تمّ تجنيدهم واستخدامهم في النزاع، و2450 طفلاً أصيبوا في الحرب، و1546 طفلاً قُتلوا في الحرب، و2.2 مليون طفل مصاب بسوء التغذية، و14.8 مليون شخص تقطعت بهم السبل، ومحرومون من الرعاية الصحية، 14.5 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على شربة ماء نقية.

كما كشف ” الهزازي ” ؛ عن إحصاءات كبيرة خاصة بمنظمة ” سواسية ” التي يرأسها، بأعداد هائلة للمختطفين والمخفيين قسرياً تصل إلى 18606 معتقلين ومخفيين قسرياً، حسب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.