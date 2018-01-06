القبض على شخص حاول إحراق محطة وقود بمكة

نايف السالم(صدى):

استطاعت الجهة المختصة بالعاصمة المقدسة، من تحديد هوية شخص حاول إحراق محطة وقود بإلقاءه من إحدى المضخات الموجودة في المحطة، والقبض عليه في وقت وجيز.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه اتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية وقم تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته للنيابة.

وأشار إلى أن الحادثة تمت في محظة محروقات بمكة، وقد تم التدخل من قبل العاملين بالمحطة الذين تمكنوا من إخماد النار المشتعلة قبل أن تمتد إلى جميع اجزاء المحطة ولم يسفر ذلك عن أي إصابات سوى بعض الأضرار البسيطة.