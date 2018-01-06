مايكل وولف: أسرار كتابي تطيح برئاسة ” ترامب “

واشنطن(صدى):

أكد مؤلف كتاب ” نار وغضب: داخل بيت ترامب ” مايكل وولف، أن كتابه كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس كفؤًا لتولي الرئاسة ولا يستطيع أداء مهمته.

وأوضح ” وولف ” في مقابلة له، أن هذه النتيجة أصبحت رأيًا واسع الانتشار وليست مجرد وجهة نظر، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاء هذه الرئاسة وسيضع حدًا لبقاء ترامب في البيت الأبيض.

ومن جانبه وصف ” ترامب ” الكتاب بمليء الأكاذيب، حيث يصور الوضع في البيت الأبيض بأنه فوضوي وأن مساعدي الرئيس يسخرون من قدراته.