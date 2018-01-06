أمير الشمالية: القرارات الحكيمة تستهدف راحة الشعب ورفع المستوى المعيشي 

خالد الضبيبي(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالي باسمه واسم أهالي المنطقة، خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظها الله ـ على صدور الأوامر الملكية الكريمة وما شملته من قرارات حكيمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن .وحريصة على مستقبل الوطن ورفاهية المواطن وإدخال السرور على مختلف شرائح المجتمع. وتسهم في راحة الشعب ورفع المستوى المعيشي وتغييره نحو الأفضل, كما تعزز مظاهر التنمية والرخاء والاستقرار الذي تنعم به المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز , أن ما شملته القرارات الحكيمة تعد تأكيداً لرغبة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ في المضي قدماً نحو التغيير والتطوير ودفع عجلة التنمية، التي سيكون لها بالغ الأثر في تنمية وتطوير الوطن والمواطن ، والحرص على راحة كل أفراد الشعب المخلص ومشاركتهم حاجاتهم ، وهي دليل على ما تعيشه المملكة من عهد زاهر في ظل القيادة الحكيمة التي لا تألو جهداً في توفير كل ما من شأنه راح المواطن.

ولفت سموه الانتباه إلى أن أهم ما يميز رؤية المملكة 2030 ، هو تركيزها الكبير على الإنسان السعودي، مع توجهها نحو التنمية الشاملة التي تسخِّر الطاقات والقدرات، والاستفادة من الثروات لتحقيق المستقبل الأفضل للوطن والمواطنين وقال سموه ” ولله الحمد والمنة تأتي هذه القرارات المباركة لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قيادتنا الرشيدة عازمة على المضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تستهدف في محصلتها استثمار ركائز بلادنا المميزة لتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قوي مستدام يعتمد بالدرجة الأولى على أبناء الوطن الذين يشكلون الثروة الحقيقية.

وأضاف سمو أمير منطقة الحدود الشمالية “ نحمد الله سبحانه وتعالي أن منحنا ولاة أمر خيرين مخلصين جعلوا أولى اهتماماتهم خدمة دينهم وشعبهم وأمتهم , وأثمر ذلك في ما نراه من وطن مستقر وآمن ومزدهر, سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين, لكل خير وأن يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يجعل ما يقدمونه من جهد وعمل صادق في ميزان حسناتهم . ‏