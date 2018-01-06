” العمري ” الأوامر الملكية خير شاهد على ما تنعم به المملكة من مكانة ومتانة إقتصادية

سعيد العجل(صدى):

أكد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة عسير العميد ” سعد بن عبدالله العمري ” أن الأوامر الملكية خير شاهد على ما تنعم به المملكة العربية السعودية من مكانة ومتانة إقتصادية خاصة بعد عودة المزايا المالية من بدلات وعلاوات ومساعدات لكل أبناء الوطن في كافة المجالات الصحية والتعليمية والمعيشية من مدنيين وعسكريين، وبمكافاة جنودنا البواسل المرابطين في الخطوط الأمامية والذين يقفون على ثغر الرباط برجولة وبسالة وهمه وتضحية ضربوا فيها أروع الأمثال في الذود عن الدين والوطن والمليك وحماية الحدود من كيد المعتدين .

وأشار إلى أنه بصدور الأوامر الملكية عمّ الاستبشار والفرح إرجاء وطننا الغالي كونها تهدف إلى الإرتقاء بسُبل المعيشة وتُعزز عناصر التنمية الاجتماعية للمواطن ، في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهم الله- التي شملت جميع الجوانب التنموية والإنسانية والإقتصادية والسياسية .