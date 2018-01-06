بالصور.. فتيات يثرن استياء المتابعين لسخريتهن من مشرد

لندن(صدى):

أثارت 3 فتيات موجة من الغضب والسخرية بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب سخريتهن من رجل مشرد بعد إيهامه بشراء وجبة له من مطعم ثم تراجعهن عن الأمر.

وكانت عرضت ثلاث فتيات على المشرد شراء الطعام له من مطعم ناندو بمدينة لندن وأجلسنه ثم قلن إنهن طلبن الطعام له وسيدخن السجائر بالخارج لكن الرجل تشكك في الأمر وسأل العامل الذي أكد أنهن لم يطلبن شيئا من أجله ما جعله يصاب بالإحباط والحزن وأثناء مغادرته بدأت الفتيات تصويره والسخرية منه.