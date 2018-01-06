فتح باب القبول بالمعهد الصناعي الثانوي في الدمام غدا

خالد الضبيبي(صدى):

يبدأ المعهد الصناعي الثانوي بالدمام غداً فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني للبرامج المهنية فصل تدريبي زائد سنة تدريبية للعام 1438/ 1439هـ ، عن طريق التقديم المباشر لدى شؤون المتدربين بالمعهد.

وسيستمر التقديم حتى الخميس المقبل على خمسة برامج تدريبية لمن يحملون الشهادة الابتدائية وما فوق, ففي يوم غد التقديم لبرنامجي كهرباء سيارات (فصل تدريبي )، وميكانيكا هيكل السيارات (سنة تدريبية )، ويوم الاثنين لبرنامجي صيانة أجهزة الجوال (سنة تدريبية)، واللحام بالقوس المعدني SMAW (فصل تدريبي)، ويوم الثلاثاء لبرنامج اللحام والقطع بالأكسي أستيلين (فصل تدريبي)، فيما يومي الاربعاء والخميس مفتوح لكل البرامج والأقسام .

واشترط المعهد على الراغبين الالتحاق بتلك البرامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الابتدائية وما فوق، وأن لا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها، وأن يكون لائقاً طبياً للتخصص المتقدم له، ومتفرغاً للتدريب، ويستوفي جميع الشروط، فيما يحصل الخريج على شهادة مهنية في التخصص .