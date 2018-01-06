الحرس الثوري الإيراني يعذب السجناء السياسيين لقمع المظاهرات

طهران(صدى):

أعلنت مصادر إيرانية، اليوم السبت، قيام عناصر من الحرس الثوري الغيراني بتعذيب عدد من السجناء السياسيين بسجن أروميه المركزي، في محاولة منهم لقمع المتظاهرين.

واتسعت رقعة مظاهرات الشعب الإيراني لتجوب جميع المدن الإيرانية ويعلو صوتها مطالبة برحيل نظام ” الملالي ” وحسن روحاني وفكرهم الإرهابي.

كما انتشرت مظاهرات متفرقة للجاليات الإيرانية في عدد من الدول تظامنًا مع الشعب في طهران، مؤكدين عدم إنتهاء المظاهرات وعدم قدرة النظام على قمع صوت الشعب ومطالبه.