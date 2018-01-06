70 جهة وطنية تشارك في معرض التوظيف بكلية التقنية بالرياض بعد غد

فاطمة المالكي(صدى):

ينطلق بعد غد الاثنين معرض التوظيف وحفل التخرج للفصل التدريبي الأول 1438 /1439هـ في كلية التقنية بالرياض من الساعة 8 ص حتى الساعة 2م، بمشاركة أكثر من 70 جهة من القطاع العام والقطاع الخاص، وخريجي ومنسوبي الكليات التقنية بمنطقة الرياض، تحت رعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الغانم أن معرض التوظيف يهدف إلى توفير الفرص الوظيفية لخريجي الكلية التقنية بمختلف تخصصاتهم التقنية والمهنية، وتعريف المتدربين على المجالات الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص.

وأشاد الغانم بتعاون الشركات السعودية ودعمها الدائم من خلال إتاحة الفرص لشباب الوطن، حيث أن الكلية التقنية تقوم على تأسيس الخريجين بمختلف تخصصاتهم وتوفير البنية التدريبية والمعرفية لتأهيلهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم لخدمة القطاع الخاص والشركات المتخصصة في تخصصات تقنية فنية .

ومن جهته، أفاد المشرف على معرض التوظيف المهندس سلطان الصنيع أن أكثر من 70 جهة وطنية ستشارك خلال المعرض لتوفر الفرص الوظيفية لخريجي الكلية بمختلف تخصصاتها، مبينًا أنه سيصاحب المعرض حفل التخرج وتكريم المتميزين من متدربي الأقسام والأنشطة الطلابية بالكلية، وتكريم 12متدربًا من تخصصات الكلية (الأعلى معدلاً) في تخصصات الكلية المختلفة.

يذكر أن معرض التوظيف من أهم فعاليات الكلية التقنية بالرياض الذي يقام كل فصل تدريبي، ويعد حلقة وصل بين الكليات التقنية والقطاع الخاص لتوفير الشباب السعودي المؤهل لسد احتياجات القطاعات الوظيفية بمختلف تخصصاتها.