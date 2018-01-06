وزير المالية: الأوامر الملكية تؤكد أن المواطن يقع في قلب اهتمام القيادة الحكيمة

نايف السالم(صدى):

رفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على اللفتة الملكية الحانية المتمثلة في صدور أوامره الكريمة، بإعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين ومستفيدي الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة. وزيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10 %. إضافةً إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص. وأيضاً تحملها هذه الضريبة عما لا يزيد عن 850 الف من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

وأكد معاليه أن مضامين هذه الأوامر تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أن المواطن يظل في قلب اهتمام القيادة الحكيمة، كما تعبّر عن الحرص المستمر لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, تجاه أبنائه المواطنين، بتلبية احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم بما لا تؤثر الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة على مستوى معيشتهم اليومية، بل جاءت هذه الأوامر الكريمة لتسهم في المحافظة على كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطنين.

وأفاد الأستاذ الجدعان أن ميزة هذه الأوامر السامية أنها جاءت مكملةً لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، التي أعلن عنها قبل أسبوعين، حيث بلغ الإنفاق الحكومي 978 مليار ريال، مع رفع سقف الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. إلى جانب صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة وعوائدهما المتوقعة على الوطن والمواطنين.