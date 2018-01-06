ظهور ” سانج يونج موسو ” الجديدة قبل عرضها في جنيف

عادل الحربي(صدى):

تستعد سانج يونج لاستبدال موديل موسو الذي بات قديماً بشاحنة بيك أب جديدة تماماً وتعتمد على نفس قاعدة البناء لموديلات ريكستون الأخيرة. وظهرت صورة رسمية وحيدة للسيارة قبل تقديمها في معرض جنيف للسيارات 2018 في مارس والسيارة موسو الجديدة تعرف باسم ريكستون سبورت في كوريا الجنوبية وهي تتحدى سيارات مثل ميتسوبيشي L200 ورينو آلاسكان.

ولا يوجد تفاصيل كثيرة حول الأمر ولكن لأنها ستحمل نفس قاعدة بناء ريكستون متعددة الاستخدامات ولكن موسو ستحمل تعليق بتحديثات محدودة ويتوقع أن تحمل محرك ديزل سعة 2.2 لتر وذلك في الأسواق الأوروبية على الأقل وسيأتي بقوة 176 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر ونظام دفع ثنائي ورباعي وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات ومصنع من مرسيدس.

وفي مناطق مختلفة من آسيا فالمشترين سوف يحصلون على محرك بنزين سعة 2 لتر بشاحن توربيني وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات كما يوجد في ريكستون. وستتوفر في صورة كابينة مفردة ومزدوجة في أوروبا .