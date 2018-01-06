بالصور.. محافظ المهرة اليمنية يتسلم قافلة مساعدات ودعم مقدمة من المملكة

سعيد العجل(صدى):

تسلم محافظ محافظة المهرة في اليمن راجح باكريت في مطار الغيضة،أمس الجمعة، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء المجلس المحلي وعدد من مشايخ القبائل ورئيسة لجنة التنمية النسائية بالمحافظة قافلة الدعم المقدمة من المملكة للمحافظة؛ بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المحافظة لتثبيت الامن فيها وتنميتها.

وقام بتسليم الدعم وقافلة المساعدات قائد العمليات الخاصة المشتركة بالتحالف وتشمل عدد من المركبات المخصصة للأمن وعدد من الحافلات وسيارات الاسعاف وسيارات النظافة وعدد من وايتات الماء والمولدات الكهربائية وشاحنة محملة بالمواد والأجهزة الطبية بالإضافة لقافلة من المساعدات الانسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

واعرب محافظ محافظة المهرة راجح باكريت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ولسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة على كافة الصعد لأشقائهم في اليمن .

كما اعرب عدد من المشايخ والمسؤولين في بالمحافظة عن بالغ شكرهم تقديرهم لجهود المملكة العربية السعودية ودعمها الذي تقدمه لليمن ولمحافظة المهرة مما سيكون له الاثر الكبير في تثبيت الامن والنهوض بالمحافظة وتنميتها في مختلف المجالات .