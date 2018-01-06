بالفيديو.. عريس يتعرض لموقف محرج بسبب عروسه البدينة
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو يرصد تعرض شاب لموقف لا يحسد عليه في حفل زفافه بسبب عروسته البدينة للغاية.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، لحظة تقديم العريس باقة الزهور لعروسته وعندما حاول حملها لم يتمكن بسبب بدانتها، ثم استقلا دراجة هوائية ولكن الأخير لم يتمكن من قيادتها بسبب وزن عروسة، مما أجبرهما على استدعاء سيارة تسحبهما على الطريق.
ياديني علي الضحك انا فصلت 😂😂😂😂
Posted by بيسكولا – Biskoula on Thursday, January 4, 2018
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6752 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه☺المفروض حجزت لعروستك سطحه من بدري😁😂يحليلها😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15837 ] نشر منذ 6 دقائق
هههههههههه يهبلون 😍