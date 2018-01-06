بالفيديو.. عريس يتعرض لموقف محرج بسبب عروسه البدينة

متابعات(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو يرصد تعرض شاب لموقف لا يحسد عليه في حفل زفافه بسبب عروسته البدينة للغاية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ، لحظة تقديم العريس باقة الزهور لعروسته وعندما حاول حملها لم يتمكن بسبب بدانتها، ثم استقلا دراجة هوائية ولكن الأخير لم يتمكن من قيادتها بسبب وزن عروسة، مما أجبرهما على استدعاء سيارة تسحبهما على الطريق.