بالفيديو.. أحمد الشيخ يوجه رسالة إلى جمهور ” الاتفاق “

نواف السالم(صدى):

وجه اللاعب المصري أحمد الشيخ لاعب نادي الاتفاق، رسالة إلى جمهور النادي عقب وصوله إلى الدمام.

ونشر ” الشيخ ” فيديو على ” سناب شات ” النادي، موجهًا الشكر لجمهور نادي الاتفاق، قائلًا ” بشكر جمهور الاتفاق وان شاء الله أكون عند حسن ظنهم ونحقق كل آمالهم في الدوري “.

يُذكر أن اللاعب وصل إلى الدمام أمس الجمعة، بعد إعارته من النادي الأهلي المصري لمدة 6 شهور إلى نادي الاتفاق.