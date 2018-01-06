وزير العمل يشكر المنشآت المتفاعلة مع الأوامر الملكية

نايف السالم(صدى):

شكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي بن ناصر الغفيص، اليوم السبت، المنشآت المختلفة التي تفاعلت مع الأوامر الملكية التي تم صدورها اليوم.

وقال ” الغفيص ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نشكر المنشآت التي تفاعلت مع الأوامر الملكية الكريمة، وهذا يعكس اهتمامها بالعاملين فيها من المواطنين والمواطنات “.

وشارك الوزير تغريدته على هاشتاق ” القطاع الخاص يتفاعل ” الذي تم تدشينه فور استجابة المؤسسات للأوامر الملكية، التي تقضي بصرف بدلات مالية للمواطنين من المدنيين والعسكريين لمواجهة غلاء المعيشة، وتوحيد صرف رواتب موظفي الدولة في 27 من كل شهر ميلادي.