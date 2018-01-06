مع تزايد الرقابة عليها.. ” فيزا ” توقف عمليات الدفع بـ ” بتكوين “

علي القحطاني(صدى):

تسعى شركة ” فيزا ” للدفع الإلكتروني إلى تشديد الإجراءات على العملة الرقمية المثيرة للجدل ” بتكوين ” ، حيث أوقفت عدد من بطاقات الدفع المسبق عمليات الدفع بالعملة الرقمية.

وأعلنت كلًا من أنظمة الدفع ” BitPay ” و ” Cryptopay ” و ” Bitwala ” توقف بطاقاتها، موضحه أنها ستعيد المال إلى المستخدمين، حيث فؤجيء الآلاف من متداولي العملة الرقمية، أمس الجمعة، بتوقف البطاقة أثناء عملية البحث.

وكانت شركة ” فيزا ” راسلت عددًا من مقدمي خدمات الدفع بـ ” بتكوين ” ، وأخبرتهم أنها ستقوم بإيقاف بطاقاتهم، بسبب خرق القواعد المعمول بها.