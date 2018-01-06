خبير اقتصادي يكشف ماذا بعد الأوامر الملكية

نايف السالم(صدى):

أوضح المحلل الاقتصادي، عبدالرحمن بن أحمد الجبيري، التأثيرات المرتقبة على السوق، نتيجة الأوامر الملكيّة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” صباح السبت.

وأشار إلى أنها ستحافظ على توازن القوى الشرائية، وتقلص نسب التضخم، مع التوازن في الأنشطة التي تتعلق بالأسواق وانعكاساتها الإيجابية التي ستسرع من وتيرة معدلات النمو الاقتصادي وتوازن دخول الأفراد للتغلب فعلياً على غلاء المعيشة.

‏كما بيَن أن القرارات الخاصة بالجنود المرابطين بالحد الجنوبي، يتؤثر حيث ستعمل على رفع معنوياتهم وتحقيقهم انتصارات متتالية.

كما لفت إلى أن توحيد مواعيد صرف الرواتب، سيقلص الفجوة في الإنفاق الفردي، بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الزمنية، وارتباط أغلب التعاملات المالية بالشهور الميلادية كالحسابات البنكية وميزانيات المحالّ التجارية والشركات وغيرها.

وقال إن توحيد فواتير الخدمات مع مواعيد صرف الرواتب، سيعزّز ثقافة الميزانية الأسرية، وبالتالي تنامي الثقافة الاستهلاكية المتوازنة؛ حيث إن توافق إصدار تلك الفواتير تزامناً مع الرواتب الشهرية سيخلق مساحة من الاستقرار المالي للمستهلك، وربط نفقاته بدخله في وقت محدد.