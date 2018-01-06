السديس: استهداف المملكة عمل جبان وإصرار مشين وحقد دفين على بلاد الحرمين

عادل الحربي(صدى):

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس, أن استهداف بلادنا الغالية عمل آثم وانتهاك سافر لمكانة الوطن وبقاع المسلمين وأمن بلاد الحرمين واستقرارها, مبيناً أن من يقدم على مثل هذا العمل يستهين بهذه المكانة التي وهبها الله لهذه البلاد المباركة بلاد الحرمين.

وقال معاليه بعد أن أحبطت قوات الدفاع الجوي عملية إطلاق صاروخ (بالستي) من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة: إن هذا العمل الجبان إصرار مشين وحقد دفين على بلادنا -حماها الله-، ويأتي تنفيذاً لمخطط تآمري على المملكة, ومحاولات يائسة لزعزعة أمنها.

ولفت الانتباه إلى أن هذا التصرف الشنيع لن يفت من عزائم جنودنا الأشاوس، بل سيزيد إصرارهم على الذود عن حمى الدين والدفاع عن كل من يجرؤ على التطاول على أراضيها ومواطنيها, مشيداً بجهود رجالنا الأبطال المرابطين في الحدود الجنوبية أسود الدفاع الجوي على جهودهم الكبيرة في الحفاظ على أمن هذه البلاد مستلهمين من القيادة الرشيدة القوة والشجاعة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ .

ودعا معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين, الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يزيدها أمناً وإيمانا، وسلاماً واستقرارا، ويجعلها سخاءً رخاءً، ويحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها، وسائر بلاد المسلمين, وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد, لكل خير وأن ينصر جنودنا و قواتنا ورجال أمننا بنصره المؤزر إنه قوي عزيز.