تشيلسي ينجح في التعاقد مع نجم إيفرتون بـ 15 مليون جنيه استرليني

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي تشيلسي في التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي الدولي “ روس باركلي ” لاعب نادي إيفرتون في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك في صفقة منخفضة الثمن.

تعاقد تشيلسي، مع لاعب نادي إيفرتون، الانجليزي روس باركلي، صاحب الـ 24 عامًا في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان مدرب تشيلسي الإيطالي أنتونيو كونتي، عرض 15 مليون جنيه استرليني؛ لاتمام الصفقة، وهو مبلغ لا يعتبر ضخمًا، حيث كان ايفرتون رفض رحيل لاعبه لتشيلسي في الصيف الماضي مقابل 35 مليون.

ووافق ايفرتون على ترك لاعبه رغم عدم دفع مبلغ ضخمًا، إثر إصرار اللاعب على الرحيل، حيث لم يشارك باركلي في أي لقاء مع ايفرتون في الموسم الحالي بسبب الاصابات وخلافات رفض رحيله في الصيف الماضي.