بالجدول… تعرف على مواعيد صرف الرواتب بالميلادي وما يوافقها بالهجري

عادل الحربي(صدى):

تصرف الجهات الحكومية رواتب الموظفين في القطاعات الحكومية المختلفة للشهر الجاري في تاريخ 27 يناير، توديعاً، لصرف لفترات صرف الرواتب وفقاً للأبراج الشمسية المتبع في السابق.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم السبت، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لجميع العاملين في الدولة لتكون في ال27 من كل شهر ميلادي.

نرصد في هذا الجدول مواعيد صرف الرواتب بالتاريخ الميلادي وما يوافقها بالهجري :