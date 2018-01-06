بالجدول… تعرف على مواعيد صرف الرواتب بالميلادي وما يوافقها بالهجري
تصرف الجهات الحكومية رواتب الموظفين في القطاعات الحكومية المختلفة للشهر الجاري في تاريخ 27 يناير، توديعاً، لصرف لفترات صرف الرواتب وفقاً للأبراج الشمسية المتبع في السابق.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم السبت، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لجميع العاملين في الدولة لتكون في ال27 من كل شهر ميلادي.
نرصد في هذا الجدول مواعيد صرف الرواتب بالتاريخ الميلادي وما يوافقها بالهجري :
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3746 ] نشر منذ 2 ساعتين
تم العلم ووصل الخبر واعتمدناه
محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل الأمور الروتينية في الدول الأخرى نجعل منها قضية الموسم ونجعل من الحبه قبه
صانع حلوى[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 54 دقيقة
القرارات الملكية ستعيد القوة الشرائيه في المملكه وستفيد زوايا المثلث الأساسي (الدولة -المستثمر”التاجر” _ المستهلك).
الاقتصاد يقول كلما زاد الدخل كلما ارتفع الاقتصاد وعلى ذلك فعلاقة الدخل بالاقتصاد هي علاقة طردية وليست عكسيه.
قرار جيد وجاء في وقته والنصيحه للمستهلك بحسن الادخار وعدم العبث بالمال.