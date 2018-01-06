الحارثي: الأوامر الملكية تأتي من اهتمام القيادة بتكفل العيش الرغيد لأبناء هذا الوطن

سعيد العجل(صدى):

أكّد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وستسهم في دفع عجلة التقدم للجميع، وتنعكس إيجاباً على حياة المواطنين ورفاهيتهم , وتؤكد ما يكنه الملك من حب لأبناء هذا الوطن، وسعيه لتحقيق رفاهيتهم وراحتهم ,

وأضاف الحارثي بأن الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله جاءت شاملة للجميع ومهتمة بكافة شرائح المجتمـــــــــع , معبراً عن شكره وامتنانه للمليك المفدى نيابةً عن منسوبي تعليم منطقة مكة المكرمة على إصداره حفظه الله لهذه القرارات الملكية التي تحمل الخير للوطن والمواطن وتعبر عن التلاحم بين القيادة والشعب , وهذه الأوامر من بشريات الخير ودليل على أن خادم الحرمين الشريفين أعطى دروساً للإنسانية تجسد أنه ملك قريب من شعبه , محب لمواطنيه ، وساهر على مصالحهم ، ومشغول بأمن واستقرار وطنه .

وقال بأن منطلقات هذه الأوامر الملكية تأتي من اهتمامه بتكفل العيش الرغيد لأبناء هذا البلد المبارك , ومراعاة مصالح الدين والوطن ورعاية حقوق البلاد والعباد ، مضيفاً بأن أبناء الشعب السعودي لن ينسوا تلمسه حفظه الله لحاجاتهم ومصالحهم وباتوا وألسنتهم تلهج بالدعاء له بالصحة والعافية والعمر المديد حفظ الله مليكنا وسمو ولي عهده وأدام عز هذا الوطن.