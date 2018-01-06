شرطة الرياض تقبض على ستيني بعد اعتدائه على ابنته وزوجته
ألقت شرطة الرياض، القبض على مقيم في العقد السادس من عمره، وقد احتجز ابنته وزوجته داخل المنزل واعتدى عليهن بالضرب والتهديد.
وأوضح الامن العام في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أنه عثر بحوزته على 92 حوضاً صغيراً تحتوي على 181 شتلة لمادة الحشيش المخدر، مشيرة إلى أنه جرى إياقفه لدى مركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1408 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا ماجنيناة من السملق ابو تبولة
رعد ***[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 1 ساعة
مزارع ستينى . كيف ادخل هذه الشتلات والبذور ؟
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 1 ساعة
ارسلووه لبشااار اكيد انه سووري النجس