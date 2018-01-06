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  3. شرطة الرياض تقبض على ستيني بعد اعتدائه على ابنته وزوجته
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

شرطة الرياض تقبض على ستيني بعد اعتدائه على ابنته وزوجته

شرطة الرياض تقبض على ستيني بعد اعتدائه على ابنته وزوجته
حمود العنزي(صدى):

ألقت شرطة الرياض، القبض على مقيم في العقد السادس من عمره، وقد احتجز ابنته وزوجته داخل المنزل واعتدى عليهن بالضرب والتهديد.

وأوضح الامن العام في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أنه عثر بحوزته على 92 حوضاً صغيراً تحتوي على 181 شتلة لمادة الحشيش المخدر، مشيرة إلى أنه جرى إياقفه لدى مركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 1 ساعة

مزارع ستينى . كيف ادخل هذه الشتلات والبذور ؟

[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 1 ساعة

ارسلووه لبشااار اكيد انه سووري النجس

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