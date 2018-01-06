شرطة الرياض تقبض على ستيني بعد اعتدائه على ابنته وزوجته

حمود العنزي(صدى):

ألقت شرطة الرياض، القبض على مقيم في العقد السادس من عمره، وقد احتجز ابنته وزوجته داخل المنزل واعتدى عليهن بالضرب والتهديد.

وأوضح الامن العام في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أنه عثر بحوزته على 92 حوضاً صغيراً تحتوي على 181 شتلة لمادة الحشيش المخدر، مشيرة إلى أنه جرى إياقفه لدى مركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.