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سلطان يعود ببكالوريوس ” أركنساس ” الأمريكية

سلطان يعود ببكالوريوس ” أركنساس ” الأمريكية
سعيد العجل(صدى):

احتفل ناصر بن سحاب البراك الرشيدي بتخرج نجله ” سلطان ” من جامعة ” أركنساس ” الأمريكية وعودته لأرض الوطن بعد حصوله على درجة البكالوريوس ” تخصص إقتصاد ” .

وبحضور العديد من المُهنئين والمباركين اللذين شاركوه الفرحة في أجواء إحتفائية مميزة كان عنوانها الأبرز الأنس والبهجة وجمال إبتسامات الوجوه.

١ – ناصر بن سحاب البراك الرشيدي ” والد الخريج “.


٢- سلطان بن ناصر ” الخريج”.


٣- الخريج بجوار والده وعمه غازي بن سحاب.


٤- وهنا مع شقيقة عبدالله بن ناصر.


٥- جانب من الحضور.


٦- لقطة جماعية.


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