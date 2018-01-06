سلطان يعود ببكالوريوس ” أركنساس ” الأمريكية
احتفل ناصر بن سحاب البراك الرشيدي بتخرج نجله ” سلطان ” من جامعة ” أركنساس ” الأمريكية وعودته لأرض الوطن بعد حصوله على درجة البكالوريوس ” تخصص إقتصاد ” .
وبحضور العديد من المُهنئين والمباركين اللذين شاركوه الفرحة في أجواء إحتفائية مميزة كان عنوانها الأبرز الأنس والبهجة وجمال إبتسامات الوجوه.
١ – ناصر بن سحاب البراك الرشيدي ” والد الخريج “.
٢- سلطان بن ناصر ” الخريج”.
٣- الخريج بجوار والده وعمه غازي بن سحاب.
٤- وهنا مع شقيقة عبدالله بن ناصر.
٥- جانب من الحضور.
٦- لقطة جماعية.
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