سلطان يعود ببكالوريوس ” أركنساس ” الأمريكية

سعيد العجل(صدى):

احتفل ناصر بن سحاب البراك الرشيدي بتخرج نجله ” سلطان ” من جامعة ” أركنساس ” الأمريكية وعودته لأرض الوطن بعد حصوله على درجة البكالوريوس ” تخصص إقتصاد ” .

وبحضور العديد من المُهنئين والمباركين اللذين شاركوه الفرحة في أجواء إحتفائية مميزة كان عنوانها الأبرز الأنس والبهجة وجمال إبتسامات الوجوه.

١ – ناصر بن سحاب البراك الرشيدي ” والد الخريج “.



٢- سلطان بن ناصر ” الخريج”.



٣- الخريج بجوار والده وعمه غازي بن سحاب.



٤- وهنا مع شقيقة عبدالله بن ناصر.



٥- جانب من الحضور.



٦- لقطة جماعية.