بالفيديو .. حليمة بولند تغني للمنتخب الكويتي
نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مقطع فيديو تحتفل به المنتخب الكويتي ، وتغني خلال وضعها للمكياج .
وظهرت حليمة في مقطع الفيديو وميكاب آرتيست تضع لها المكياج ووتسريحة شعرها ، وحليمة تُغني للمنتخب الكويتي ” فوق بالقمة .. عالي الهمة . نقول للي ما يعرفنا أحنا الكويتيين ” .
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