بالفيديو .. حليمة بولند تغني للمنتخب الكويتي

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مقطع فيديو تحتفل به المنتخب الكويتي ، وتغني خلال وضعها للمكياج .

وظهرت حليمة في مقطع الفيديو وميكاب آرتيست تضع لها المكياج ووتسريحة شعرها ، وحليمة تُغني للمنتخب الكويتي ” فوق بالقمة .. عالي الهمة . نقول للي ما يعرفنا أحنا الكويتيين ” .