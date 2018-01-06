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بالفيديو .. حليمة بولند تغني للمنتخب الكويتي

بالفيديو .. حليمة بولند تغني للمنتخب الكويتي
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مقطع فيديو تحتفل به المنتخب الكويتي ، وتغني خلال وضعها للمكياج .

وظهرت حليمة في مقطع الفيديو وميكاب آرتيست تضع لها المكياج ووتسريحة شعرها ، وحليمة تُغني للمنتخب الكويتي ” فوق بالقمة .. عالي الهمة . نقول للي ما يعرفنا أحنا الكويتيين ” .

 


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