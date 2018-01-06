بعد الفوز على بلاده.. برج خليفة يتزين بلون العلم العماني

دبي(صدى):

احتفل برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية، بتتويج المنتخب العماني بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم ” خليجي 23 ” ، كما اعتاد الاحتفال دائمًا بالدول الشقيقة.

وتزين برج خليفة بالعلم العماني من الأحمر والأخضر والأبيض، بعد فوزه على نظيره الإماراتي في نهائي خليجي 23، أمس الجمعة.

وهنأ ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المنتخب العماني بهذا الفوز، قائلًا ” مبروك للإمارات وعمان هذه الروح الأخوية والرياضية الصادقة التي زينت نهائي كأس الخليج، فالفوز واحد وكسبنا معًا المودة والمحبة ومتعة التنافس الرفيع، وتهانينا لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعبًا على هذا الإنجاز الرياضي “.