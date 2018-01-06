بعد الفوز على بلاده.. برج خليفة يتزين بلون العلم العماني
احتفل برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية، بتتويج المنتخب العماني بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم ” خليجي 23 ” ، كما اعتاد الاحتفال دائمًا بالدول الشقيقة.
وتزين برج خليفة بالعلم العماني من الأحمر والأخضر والأبيض، بعد فوزه على نظيره الإماراتي في نهائي خليجي 23، أمس الجمعة.
وهنأ ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المنتخب العماني بهذا الفوز، قائلًا ” مبروك للإمارات وعمان هذه الروح الأخوية والرياضية الصادقة التي زينت نهائي كأس الخليج، فالفوز واحد وكسبنا معًا المودة والمحبة ومتعة التنافس الرفيع، وتهانينا لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعبًا على هذا الإنجاز الرياضي “.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3746 ] نشر منذ 2 ساعتين
روح رياضيه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1408 ] نشر منذ 1 ساعة
الكبار دوما كبار يعيال زايد
بريق شاهي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
يبي لنا نخم الفقراوية ونوديهم هناك سنتين لعل وعسى تزول عنصريتهم