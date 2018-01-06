الأوامر الملكية تنقذ القطاع الخاص من الخروج من دائرة المنافسة

علي القحطاني(صدى):

تؤدي الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، على تحفيز القطاع الخاص للاستمرار في المنافسة، كما أنها تعد نجاحاً مهماً للفكر الاقتصادي بالمملكة.

حيث تشمل مجموعة الأوامر، تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص؛ أسوة بقرنائهم المستفيدين من الخدمات الحكومية.

ومن هذا المنطلق، فإن هذا القرار سيعمل على استمرار التنافسية بين القطاعين العام والخاص بكل حيادية ومساواة، ما يصب في مصلحة المواطن؛ ليحصل على خدمة متميزة تنافسية بأسعار متقاربة.

وعلى الرغم من أن ضريبة القيمة المضافة هي الأقل على مستوى العالم؛ إلا أنها كانت ستثقل كاهل المواطن الذي يتعامل مع القطاع الخاص في هذين المجالين.

وكان القطاع الخاص خاصة في مجالي الصحة والتعليم، سيواجه تهديدات بالخروج من دائرة المنافسة، بعد اتجاه المواطنين إلى الخدمات الحكومية الأقل سعراً، وزيادة الضغط عليها، مما يشكل عبئاً كبيراً على الدولة، وعدم قدرتها على تقديم خدمات مرضية.

وكانت الدولة ستضطر إلى تحمُّل كلفة إنشاء المزيد من المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية، وخروج القطاع الخاص في هذين المجالين خارج دائرة المنافسة؛ ما يضيع فرصاً وظيفية أنتجها هذا القطاع.