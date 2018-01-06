8 أخطاء ترتكبها الفتيات في مرحلة الخطوبة

واشنطن(صدى):

تعتبر مرحلة الخطوبة خطوة تهميدية وأساسية للتخطيط لترتيبات الزفاف، وتنشغل العرائس في هذه المرحلة بكثير من الأمور متجاهلة بعض الأخطاء التي قد تؤثر على عُرسها. لذا نستعرض أكثر ثمانية أخطاء شيوعاً قد ترتكبينها، وفقا لموقع ” مارثا ستيوارت ويدنج” الأمريكي، لتتجنبيها.

النشر الفوري على وسائل التواصل الاجتماعي: لا تتسرعي بنشر صورة خاتم الخطوبة في أصابعك على ” إنستجرام ” و ” فيسبوك ” أو ” تويتر ” ، إذْ إنك بحاجة للتمتع بهذه اللحظة الثمينة مع خطيبك قبل الإعلان عنها أمام العالم.

عدم التخطيط الجيد لإعلان الخطوبة: فالجانب السلبي للإعلان على وسائل الإعلام الاجتماعية جرحه لمشاعر عائلتك وأصدقائك، إذ يجدر بك محادثتهم هاتفيًا أو زيارتهم، لإخبارهم بالخطوبة بدلاً من معرفتهم عبر الإنترنت.

التسرع في الإعداد للزفاف: لا تتسرعي في قضاء معظم وقتك في متابعة مجلات الزفاف ما يؤدي إلى توترك وقلقك، بل ضعي جدولاً زمنيًا للتحضيرات دون الاندفاع، كي لا تشعري بالتعب والإرهاق.

عدم التحدث عن الميزانية: عليك التحدث عن الوضع المالي مع شريكك لترتيب نفسك وفقاً للميزانية المتاحة كي لا تتطلعي إلى ترتيبات زفاف مكلفة، فمناقشة مقدار نفقاتك بعد الارتباط أمر مهم جدًا.

لا تعلقي قلبك بيوم محدد للزفاف: لا تتعلقي بيوم محدد وتجعليه حلماً، إذ يمكن ألا تجدي حجزاً متوفراً في هذا اليوم، فاجعلي لديك خطة بديلة للتواريخ أو ابحثي عن حل وسط حتى لا تصطدمي بالواقع.

إهمال الحجز: كعروس عليك أنْ تهتمي بعدد هائل من الأمور، فلابد من متابعة متعهد الحفل ولكن بعد تأكدك من جدولك الزمني وتأمين حجزك للزفاف، لأنه بحاجة لمعرفة تاريخ ووقت حفلك بدقة.

إرسال الدعوات في وقت مبكر: لا ترسلي بطاقات الدعوة قبل التأكد من حجز مكان الزفاف ومعرفة طاقته الاستيعابية للضيوف، حتى لا تحرجي نفسك بدعوة عدد أكبر من المطلوب.

رفضك للمساعدة: لا تعتمدي على نفسك فحسب عند التخطيط لحفل زفافك، فأنت بحاجة للمساعدة سواء من خطيبك أو أصدقائك أو أقاربك، فهم سيحرصون على إعطائك نصائح قيّمة.