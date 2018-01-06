إمام السنة في إيران يطالب الملالي بالاستماع للمحتجين.. ويعلن دعمه الكامل لهم

طهران(صدى):

مع تزايد التوتر في الشوارع الإيرانية، واستمرار التظاهر​ات الرافضة لنظام الملالي، أعلن إمام جماعة إقليم بلوشستان، مولوي عبد الحميد، عن دعمه وتأييده لثورة الشعب.

وأكد على أهمية تغيير السياسات والقوانين في إيران، والاستجابة لمطالب الشعب، مشيرًا إلى أهمية حل المشكلات التي تعرقل حياة الشعب الإيراني، والاستماع إلى المحتجين.

وبشأن السنة في إيران، طالب مولوي عبدالحميد برفع التمييز ضدهم مؤكدا إن أهل السنة في إيران، يعانون التمييز منذ أربعين عامًا.

وتستمر ثورة الشعب الإيراني لليوم العاشر على التوالي، ولحق بثورة الشعب أمس الجمعة الأتراك الأذربايجانيين، من مدينة مشهد وإنتشرت في بقية المدن.