نورة شنار: ملك الحزم والعدل يطبق القانون على الجميع

نايف السالم(صدى):

أشادت الكاتبة الصحفية نورة شنار، اليوم السبت، بإلقاء القبض على 11 أميرًا بعد اعتراضهم على قرارين من قرارات المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت ” شنار ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” على تطبيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما لله للعدل والقانون على أي من كان.

وقالت ” شنار ” : ” ملك الحزم والعدل يطبق القانون فوق الجميع وقانون رسول الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اللهم وفق سيدي خادم الحرمين للإصلاح والبناء “.

وكانت قوات الحرس الملكي ألقت القبض على 11 أميرًا رفضوا مغادرة قصر الحكم بعد اعتراضهم على بعض القرارات، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الدولة الكهرباء والمياه عن الأمراء ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.