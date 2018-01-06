” الشهراني ” : الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة على رفاهية المواطن

سعيد العجل(صدى):

رفع مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الأستاذ هادي بن عائض الشهراني الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ما يوليه من إهتمام بالغ في تسيير أمور البلاد ورعاية العباد منذ أن تقلد أيده الله زمام الحكم في هذه البلاد المباركة التي شهدت في عهده الميمون نقلة شاملة في مختلف المجالات.

جاء ذلك بمناسبة الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين –أيده الله – في الساعات الأولى من هذا اليوم السبت ،مؤكداً أنها تصب في صالح الوطن والمواطن وتمثل ذلك في صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكذلك مكافآت لجنودنا البواسل المرابطين وزيادة لمكافآت الطلاب .بما يؤكد حرص القيادة على رفاهية المواطن .

كما قدم ” الشهراني ” الشكر لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من إهتمام ورعاية لمستفيدي الضمان الاجتماعي التي أكدت الأوامر مدى حرصه ورعايته لهم سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة حفظها الله .