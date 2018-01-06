كبار العلماء: الأوامر الملكية تؤكد حرص ولاة الأمر على راحة المواطنين

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هئية كبار العلماء، أن الأوامر الملكية الصادرة اليوم السبت، تؤكد ما هو ثابت ومستقر من حرص ولاة الأمر على راحة المواطنين ودعم التنمية والرخاء الذي تنعم به المملكة.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر “:” نحمد الله عز وجل، أن منحنا قيادة خيرة مخلصة عادلة حكيمة، وضعت في مقدمة اهتماماتها خدمة دينها وشعبها وأمتها، وهذه الأوامر الملكية تؤكد ما هو ثابت ومستقر من حرص ولاة الأمر على راحة المواطنين ودعم التنمية والرخاء الذي تنعم به المملكة العربية السعودية “.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، قد أصدر مجموعة من الأوامر الملكية تفيد بصرف بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة للموظفين والموظفات، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.‬

كما جاء من الأوامر: صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10٪ لمدة سنة.

‏بالإضافة إلى: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، ‏توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.