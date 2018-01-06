أمير المدينة يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة

نايف السالم(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة, بحضور مديري وممثلي الإدارات الحكومية ذات العلاقة والمعنية بتنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ .

وأستمع سمو أمير منطقة المدينة المنورة في مستهل الاجتماع, إلى شرح عن الأعمال الميدانية والإجرائية التي اتخذتها الجهات المشاركة في تنفيذ خطة الطوارئ التي تكفل سلامة الأرواح وحماية الممتلكات ، مؤكدا سموه أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة ومضاعفة الجهود لضمان تنفيذ الخطط وفق المهام التي يضطلع بها الجميع .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات تختص بأعمال الجهات الحكومية واستعداداتها لمواجهة حالات الطوارئ واتخذت اللجنة حيال ذلك التوصيات اللازمة .