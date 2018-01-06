وزير الخارجية يشارك في اللقاء الوزاري العربي بشأن القدس

عمان(صدى):

شارك وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في اللقاء الوزاري العربي بشأن القدس الذي ضم وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان اليوم.

رافق وزير الخارجية في اجتماع اللقاء الوزاري، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتخصصة عبدالرحمن الرسي.