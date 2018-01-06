مهاجم التعاون يسخر من ” الحضري ” بعد اتمام صفقة ” متعب “

ماجد محمد(صدى):

طالب مهاجم التعاون الحاجي كمارا، زميله حارس المرمى عصام الحضري بالتركيز في المباريات، حتى لا تسكن شباكه أهداف سهلة.

وجاء التعليق السابق كسخرية من ” الحضري ” في أعقاب وصول نجم الأهلي ومنتخب مصر عماد متعب إلى التعاون، بعد دور الحضري البارز في اتمام الصفقة.

وقال ” الحاجي ” ساخرًا: ” الحضري حارس مرمى ووكيل لاعبين عمره 44 عامًا، لو ركزت في حراسة المرمى لم تكن مثل هذه الأهداف السهلة تسكن شباك الفريق “.

وتعاقد التعاون مع مهاجم الأهلي المصري عماد متعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مقابل 300 ألف دولار بينما أنهى تعاقده مع مهاجم الفريق نايف هزازي.