للرجال فقط.. وظيفة إدارية شاغرة في ” أسمنت ينبع “

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة أسمنت ينبع، وظيفة إدارية شاغرة للرجال، للعمل بفرع الشركة في محافظة جدة تحت مسمى ” مدير التدقيق الداخلي “.

وأوضحت الشركة شروط الوظيفة، على أن يكون المتقدمين من حملة درجة البكالوريوس في تخصصات ” المحاسبة، الاقتصاد، التحليل المالي ” أو ما يعادلها، كما يشترط وجود خبرات سابقة.

وأعلنت الشركة أن التقديم فتح أبوابه منذ 4 يناير 2018 ومستمر حتى 4 مارس 2018، على أن يكون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف الخاص بالشركة.

التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة كاملة عبر الرابط التاليهنا