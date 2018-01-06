وظائف شاغرة في شركة ” نادك “

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة التنمية الزراعية الوطنية ” نادك ” ، وظائف شاغرة للعمل في أبها، تحت مسمى ” مشرف تموين للعمل “.

وأعلنت الشركة شروط التقدم الوظيفة، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، يكون متحدث ولبق، لديه خبرة في الإشراف، يمتلك سنتين خبرة في التعامل مع كبار العملاء ” مستشفيات، فنادق، قواعد عسكرية ” في مجال تموين الأطعمة، القدرة على العمل بشكل مستقل في الوقت المناسب، ويفضل أن يكون حاصل على دبلوم.

وأوضحت الشركة مميزات الوظيفة المتمثلة في إجازة سنوية 30 يومًا وتأمين طبي عائلي، بالإضافة إلى علاوات سنوية حسب تقييم الأداء، مناشدة المتقدمين بإرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة والمدينة على [email protected]